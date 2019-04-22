Хан: я не хочу завершать карьеру на такой ноте, вы ещё увидите меня вновь

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе британский боксёр Амир Хан заявил, что не планирует завершать карьеру после поражения от Теренса Кроуфорда. Встреча завершилась победой Кроуфорда техническим нокаутом в шестом раунде. На старте трёхминутки Теренс пробил Хану ниже пояса, и рефери принял решение остановить бой.

«Я не хочу завершать карьеру на такой ноте. Точно не так. Я один из тех бойцов, который лучше отправится в нокаут, чем уйдёт с ринга. Но в тот момент я больше ни о чём не мог думать, этот удар ниже пояса выбил меня.

Меня расстраивает, когда люди считают, что я сбежал с ринга. Я знаю, что это не так. Мне нужно пересмотреть бой и понять, что нужно делать. Я по-прежнему люблю бокс, я встретился с одним из сильнейших боксёров мира. Пока я просто хочу прийти домой и подумать. Но совершенно точно вы увидите меня вновь», — цитирует Хана Independent.