Аскрен: Масвидалю не хватает дисциплины, в нём нет мужества

Боец ММА Бен Аскрен поделился мнением о Хорхе Масвидалю. Ранее Масвидаль заявил, что хочет «разбить рожу» Аскрену, назвав его «шлюхой, которая ищет внимания». Масвидаль нокаутировал Даррена Тилла, тем не менее Аскрена эта победа не впечатлила. Также Аскрен раскритиковал Масвидаля за то, что он напал на Леона Эдвардса во время пресс-конференции.

«Я не понимаю людей, которые могут просто подойти к кому-то и ударить без какой-либо причины. Как по мне, это указывает на две вещи: полное отсутствие дисциплины, что нехорошо, и неумение быть мужчиной, нехватку мужества. Такие люди бросаются в драку после того, как кто-то что-то сказал, типа им нужно срочно доказать всем свою силу. Драться надо в клетке, а не где-то ещё», — цитирует Аскрена middleeasy.

Отметим, что Аскрен и Масвидаль встретятся друг с другом на турнире UFC 239, который будет проходить 6 июля в Лас-Вегасе.