В Московской области пройдёт первенство России по тайскому боксу

С 8 по 14 мая в подмосковном Покровском (Одинцовский район) в развлекательно-оздоровительном комплексе дома отдыха «Покровское» состоится первенство России по тайскому боксу. Участие в соревнованиях примут юноши и девушки в возрасте от 12 до 15 лет.

8 мая состоится комиссия по допуску спортсменов, а также официальная процедура взвешивания. С 9 по 12 мая пройдут предварительные и полуфинальные поединки, а 13 мая состоятся финальные бои. К участию в соревнованиях допускается по два спортсмена в каждой весовой категории от субъекта Российской Федерации.

Возраст, разряд и весовые категории участников:

Юноши (14-15 лет, не ниже III разряда): 38 кг; 40 кг; 42 кг; 45 кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63,5 кг; 67 кг; 71 кг; 75 кг; 81 кг; 81+кг.

Девушки (14-15 лет, не ниже III разряда): 36 кг; 38 кг; 40 кг; 42 кг; 45 кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63,5 кг; 67 кг; 71 кг; 71+кг.

Мальчики (12-13 лет, не ниже III юн. разряда): 34 кг; 36 кг; 38 кг; 40 кг; 42 кг; 44 кг; 46 кг; 48 кг; 50 кг; 52 кг; 54 кг; 56 кг; 58 кг; 60 кг; 63,5 кг; 67 кг; 71 кг; 71+кг.

Девочки (12-13 лет, не ниже III юн. разряда): 32 кг; 34 кг; 36 кг; 38 кг; 40 кг; 42 кг; 44 кг; 46 кг; 48 кг; 50 кг; 52 кг; 54 кг; 56 кг; 58 кг; 60 кг; 63,5 кг; 63,5+кг.