А. Емельяненко — о переносе боя с Энрике: не хочу, чтобы ринг залило кровью

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о травме, которую получил в результате падения с велосипеда. Ранее Емельяненко объявил, что из-за травм не сможет принять участие в турнире «Битва на Волге 12», который будет проходить в Самаре 10 мая. Соперником Емельяненко должен был стать бразилец Луис Энрике.

«Только что созвонился с организаторами, показал свои травмы. Чтобы ни у кого не было истерики, сразу скажу: у меня ничего не поломано. Это просто противные болячки. Моя травма получена не от удара. Если бьют, то остаётся как минимум фингал.

Знаете, это как в детстве – упасть, об асфальт удариться и ссадину получить. Вроде бы, ничего серьёзного – приложил подорожник, и всё в порядке. Но вот заживает довольно долго. А я не хочу, чтобы ринг залило кровью. Ведь стоит до такой болячки пальцем дотронуться, и она сразу начнёт кровоточить. Из-за этого может последовать остановка боя.

Понимаю, что люди, которые смотрят бои, требуют хлеба и зрелищ – чтобы кровь хлестала и так далее. Как в фильме «Гладиатор». Мне же хотелось бы, чтобы наш спорт воспринимали правильно, а не как что-то кровожадное. И не хотелось бы, чтобы судья преждевременно остановил бой из-за кровотечения. А так я в порядке.

Когда будет следующий бой? Посмотрим, как быстро всё заживет. Драться-то я готов хоть сегодня. Но произошёл такой вот технический момент», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».