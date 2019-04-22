Вит. Кличко: брат проиграл Джошуа из-за моей ошибки

Бывший чемпион мира, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его брат Владимир проиграл британцу Энтони Джошуа из-за неправильной подсказки. Во время поединка Виталий посоветовал брату не спешить, пытаясь отправить соперника в нокаут.

«Джошуа встречался со многими боксёрами, но у него не было серьёзных успехов. В итоге он отправил в нокдаун лишь Владимира. При этом Владимир был в полшаге от победы. Я говорил ему, чтобы он не спешил, нокаут придёт. Но я не ожидал, что боксёр с такими мышцами может быть в хорошей форме во второй половине боя. Поэтому я считаю, что проигрыш Владимира – моя ошибка», – цитирует Виталия Кличко телеканал «Интер».

Напомним, что Владимир Кличко может вернуться на ринг после длительного перерыва. Платформа DAZN предложила ему около $ 80 млн за четыре боя.