Блогер Тарасов – о бое с Дациком: не получил увечий, лицо чистое, как у ангела

Блогер Артём Тарасов рассказал о самочувствии после боя с бывшим бойцом ММА Вячеславом Дациком, который ранее отбывал тюремное наказание в питерских «Крестах». Бой закончился победой Тарасова после дисквалификации Дацика, который несколько раз проигнорировал команды судьи. После боя стало известно, что Тарасов сломал руку.

«Чувствую себя отлично, нет никаких повреждений, травм. Вообще ничего нет – моё лицо чистое, как у ангела! Сейчас планы: восстановиться, залечить руки. И придумывать новые проекты, которые так же будут стрелять. На руке лёгкий перелом, на другой: перелом со смещением и разрывом какой-то вот этой штуки (показывает на руку) … Возможно, будут делать операцию. Сколько буду восстанавливаться? Зависит от рук. В принципе я уже восстановился. Всё хорошо, только руки болят. Так-то особых увечий не получил в бою», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.