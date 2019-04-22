UFC в 2019 году проведёт турниры в Уругвае, ОАЭ и Бразилии

Турниры UFC вскоре состоятся в ряде нескольких стран. В частности, во второй половине 2019 года промоушен планирует провести шоу в Уругвае, Бразилии и ОАЭ, утверждает MMA Fighting.

По данным источника, 10 ноября UFC впервые проведёт турнир в Уругвае, соревнования будут проходить в столице, Монтевидео. Уругвай станет четвёртой страной Латинской Америки, в которой проводится турнир UFC. Ранее промоушен организовал соревнования в Бразилии, Чили и Аргентине.

16 ноября запланировано проведение ещё одного турнира в Сан-Паулу (Бразилия). UFC ежегодно проводит соревнования в Бразилии начиная с 2013 года.

Также география будет расширена с помощью турнира в Абу-Даби (ОАЭ), где соревнования пройдут 7 сентября. Отметим, что UFC не проводил турниры в этом регионе с 2014 года.