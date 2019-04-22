Олейник: у победителя много друзей, у проигравшего они настоящие

Российский боец ММА Алексей Олейник прокомментировал поражение от голландца Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 149, который проходил в Санкт-Петербурге 20 апреля. Олейник в главном событии вечера в конце первого раунда пропустил серию тяжёлых ударов, после чего судьи зафиксировали технический нокаут.

«Обещаю в следующий раз быть лучше. Спасибо всем огромное за поддержку! Всех с вербным воскресеньем.

У победителя много друзей, у проигравшего они настоящие!» — написал в серии постов в своём «инстаграме» Олейник.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Олейника

Напомним, изначально Оверим должен был биться с другим россиянином Александром Волковым, но затем стало известно, что Волкова по неизвестной причине сняли с боя.