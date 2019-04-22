Сехудо: Мораес гораздо опаснее Диллашоу, его удар может решить судьбу поединка

Чемпион UFC Генри Сехудо поделился ожиданиями от поединка с бразильским бойцом Марлоном Мораесом. Поединок состоится 8 июня на турнире UFC 238. Сехудо изначально должен был встретиться с Ти Джеем Диллашоу, но в его допинг-пробах был обнаружен эритропоэтин. Из-за этого Диллашоу дисквалифицировали на два года.

«Моралес — гораздо более опасный соперник, чем Сехудо. Опасность исходит из его мощи. Посмотрите на него, он нокаутировал трёх оппонентов в первом раунде. У него действительно очень большая сила, в ММА это страшно. В нашем спорте это страшно, потому что один удар может решить судьбу поединка. Но у меня тоже есть сила, я показываю её, становлюсь всё лучше. Я сейчас сильнее, быстрее. Но на самом деле Мораес — первый претендент на титул», — цитирует Сехудо MMA News.