Понзиниббио вызвал на бой Энтони Петтиса

Боец UFC Сантьяго Понзиниббио вызвал на поединок Энтони Петтиса. Об этом Понзиниббио написал на своей странице в «Инстаграме».



«Я ни за что не позволю тебе оказаться впереди меня! Приди и побей меня, и на этот раз тебе не поздоровится, тебе не повезёт, как в прошлый раз», — написвл Сантьяго Понзиниббио в своём «инстаграме»

Энтони Петтис дебютировал в полусреднем весе UFC 23 марта 2019 года, победив нокаутом Стивена Томпсона, тем самым закрыв своё поражение от Тони Фергюсона в лёгком весе. Всего на счету Петтиса 30 боёв в ММА, в которых он потерпел восемь поражений, шесть из которых приходятся на десять его последних боёв.



Сантьяго Понзиниббио сейчас обладает серией из семи побед подряд, всего в карьере он потерпел три поражения в 30 боях.