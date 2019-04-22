На балконе, с которого упала чемпионка России по тайскому боксу, найдены бутылки

Чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина в день смерти была с мужчиной, сообщает РЕН ТВ. Напомним, 26-летняя девушка скончалась от полученных травм в результате падения с 13-го этажа, её тело было обнаружено на козырьке подъезда дома на Кронштадтском бульваре.



По словам жильцов, Мялина не жила в этом доме, в день смерти её видели с мужчиной, который якобы давал показания полиции после случившегося.



По словам свидетелей, девушка была нарядно одета. Её сумка и туфли были найдены на балконе, где перед падением, по всей видимости, находилась Кристина с её спутником. Там же были обнаружены бутылки из-под алкоголя.



В СК РФ заявили об отсутствии следов насильственной смерти на теле Мялиной. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и очевидцев произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.



Мялина становилась победительницей Кубка России, была чемпионкой Москвы и Московской области. Она также входила в состав сборной России на чемпионате Европы. Мялина работала тренером по общефизической подготовке и гандболу в одном из клубов единоборств и фитнеса.