Порье: не вижу очевидных ошибок у Хабиба, но готов делать дыры там, где их нет

Временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье поделился мнением о своём будущем сопернике, российском чемпионе организации Хабибе Нурмагомедове.

«Я не вижу никаких очевидных ошибок у Хабиба Нурмагомедова, но я готов делать дыры там, где их нет. Никто не является идеальным. Победить можно любого», — приводит слова Дастина Порье ESPN.



Напомним, что UFC планирует провести поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби.



Порье в последнем поединке завоевал временный чемпионский пояс, победив единогласным решением судей чемпиона организации в полулёгком весе Макса Холлоуэя.



Хабиб Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года и победил приёмом в четвёртом раунде экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Поединок закончился потасовкой, за которую Нурмагомедов был дисквалифицирован, что и привело к поединку за временный титул.