Головкин — о Роллсе: знаю о нём не много, но мы говорим о серьёзном сопернике

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин поделился ожиданиями от поединка с канадцем Стиви Роллсом, который состоится 8 июня 2019 года в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Я не много знаю о Роллсе. Знаю, что он является небитым боксёром, также знаю, что Стиви занимался в зале Kronk Gym. Но если в итоге он стал моим оппонентом, значит, мы говорим о серьёзном оппоненте.

Неважно, кто там и что говорит. На ринге будем я и он, сильнейший победит. Уверен, что бой будет хорошим», — сказал Головкин во время пресс-конференции.

35-летний Роллс провёл 19 поединков и не потерпел ни одного поражения. 10 боёв завершились нокаутами. В активе Головкина 40 боёв, 38 побед, 1 ничья и 1 поражение, 34 поединка представитель Казахстана завершил нокаутами.