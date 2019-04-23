Головкин — о поединках с Альваресом: знаю, что я был сильнее в обоих боях

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал, что будет стремиться к третьему поединку с мексиканцем Саулем Альваресом. Ранее Альварес заявил, что согласится на бой с Головкиным, если тот будет обладателем одного из титулов.

«Я не думаю о требованиях Альвареса, о словах про титул. Просто надеюсь, что мы ещё раз встретимся с ним на ринге, неважно, будет на кону титул или нет.

Решение судей на меня не повлияло, потому что я знаю, что выиграл оба поединка. Я не вижу себя претендентом, каким-то новичком. Я продолжаю подготовку вместе с членами моего штаба, тренируюсь. Результаты увидим во время поединка», — цитирует Головкина RingTv.com.

Напомним, следующим соперником Головкина станет канадец Стиви Роллс. Этот поединок состоится 8 июня 2019 года в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».