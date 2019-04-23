В Екатеринбурге пройдёт Международный боксёрский форум

с 12 по 16 июня в Екатеринбурге пройдёт второй Международный боксёрский форум, где соберутся главы всех основных всемирных организаций – WBA, WBC, WBO и IBF, чтобы преодолеть затянувшиеся противоречия и вернуть боксу лидирующие позиции в спортивных единоборствах.

В рамках форума будет проведён общий анализ положения дел в мировом боксе. Также участники продолжат обсуждение и выработку механизмов преодоления таких ключевых проблем, как очищение бокса от коррупции и обеспечение прозрачности его функционирования, преодоление фрагментирования, а также введение чёткой системы ранжирования. Кроме того, участники обсудят проблему возможного исключения бокса из программы Олимпийских игр.

Личное участие уже подтвердили президент Международной боксёрской федерации (IBF) Дэрил Пипплз, президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман, президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Франциско Валькарсель и президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса, сообщает пресс-служба форума.

Первый Международный боксёрский форум прошёл с 1 по 4 февраля 2018 года в Сочи. Его кульминацией стало боксёрское шоу, состоявшееся 3 февраля в Олимпийском парке Сочи в ледовом дворце «Большой». Главным поединком того вечера бокса стал полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии, в котором россиянин Мурат Гассиев одержал победу нокаутом над кубинцем Юниером Дортикосом и объединил мировые титулы WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе.