Ковингтон: бой с Усманом намечен на август, Камару постоянно симулирует травмы

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что в ближайшее время встретится с обладателм титула Камару Усманом. По словам Ковингтона, этот поединок должен состояться уже в августе 2019 года. Также Колби обвинил соперника в попытках избежать боя.

«Наш бой намечен на август. Мы предлагали ему встретиться в октагоне в июне или июле, но Усман всячески симулирует травмы, пытаясь избежать поединка.

Но я уверен, что наш бой состоится. Дэна Уайт — человек, который держит своё слово. У нас с ним отличные отношения», — приводит слова Ковингтона ESPN.

Напомним, что Усман завоевал чемпионский титул после того, как победил Тайрона Вудли. Сам Вудли после поединка заявил, что соперник не сделал в клетке ничего особенного.