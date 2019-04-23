Головкин: надеюсь на третий бой с Альваресом. Неважно, титульный или нет

Экс-чемпион мира из Казахстана Геннадий Головкин поделился мнением о возможном третьем бое против Сауля Альвареса из Мексики.



«Посмотрим, что произойдёт в ближайшее время. Лично я надеюсь на то, что бой состоится. Неважно, за титул мы будем бороться или же нет.



Бой Альвареса с Джейкобсом? Тяжело спрогнозировать результат. Этот бой будет очень важным событием, как для среднего дивизиона, так и для всего бокса в целом. У каждого есть шанс на успех, в конце концов это же бокс», – цитирует Головкина BoxingScene.



Напомним, бой между Саулем Альваресом и Дэниэлом Джейкобсом состоится 4 мая. Головкин 8 июня подерётся со Стивом Роллсом.



Потенциальный третий бой между Головкиным и Альваресом может состояться в сентябре 2019 года.

Санчес сообщил, что Головкин в сентябре встретится с Альваресом или Мунгуйя