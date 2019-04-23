Уайт: планирую заняться боксом осенью

Президент UFC Дэна Уайт заявил о готовности заняться организацией боёв в профессиональном боксе.



«Знаете, что меня раздражает в боксе больше всего? Там редко лучшие дерутся с лучшими. Уайлдер и Фьюри провели невероятный бой, завершили его вничью, но реванша никто не хочет. При этом ни один из них не отказывается от него в пользу боя с Джошуа.



Эти парни могли бы просто провести круговой турнир и сразиться друг с другом по кругу. Каждый бы заработал кучу денег, а сам подобный ивент вдохнул бы в бокс новую энергию. И что в итоге? Ничего.



Что касается меня, то я займусь боксом. Уже осенью вы услышите о моих планах. Интерес к Джошуа? Знаете, этот парень уже мог бы стать суперзвездой в США. Не факт, что это произойдёт даже после его июньского боя в Нью-Йорке», – заявил Уайт в эфире CNN.