35-летний боец из Якутии Попов подписал контракт с UFC

Российский боец Григорий Попов стал членом организации UFC, сообщает казахстанский менеджер ММА Саят Абдрахманов в своём «инстаграме».



«Григорий Попов (13-1) подписал контракт с UFC и дебютирует 8 июня на турнире UFC 238 в Чикаго. Гриша был первым бойцом, чьим менеджером я стал чуть больше четырёх лет назад, когда у него была пара боев в ММА, а у меня не было никакого опыта в этой сфере.



Он поверил в меня, а я поверил в него. Почти два года шли переговоры с UFC. И вот теперь, когда я уже сам начал сомневаться, что это получится, пришел контракт от UFC. В 35 лет боец из небольшого поселка в Якутии осуществил свою мечту. Надеюсь, это вдохновит каждого двигаться к своей цели», — заявил Абдрахманов.

Первым соперником Попова в UFC станет Эдди Вайнленд (23-13).