Оверим: Олейник начал бой агрессивно, но затем я сам его нокаутировал

Боец ММА Алистар Оверим прокомментировал победу над россиянином Алексеем Олейником. Бой состоялся 20 апреля на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Оверим одержал победу с помощью нокаута.

«Олейник начал бой очень агрессивно, меня это удивило. Обычно в начале поединка бойцы тратят время на разведку, но он сразу пытался меня нокаутировать. Тем не менее, я переждал этот шторм, а затем сам нокаутировал его», — сказал Оверим в эфире Ariel Helwani Show.

Для Алистара эта победа стала второй подряд, в предыдущей встрече он — также в первом раунде — нокаутировал Сергея Павловича. Что касается Олейника, то Алексей прервал серию из двух побед. Изначально Оверим должен был биться с другим россиянином Александром Волковым, но затем стало известно, что Волкова по неизвестной причине сняли с боя.