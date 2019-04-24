Яквинта: в повторном поединке с Нурмагомедовым всё сложилось бы иначе

Эл Яквинта, бывший соперник чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что не был готов к поединку с россиянином. По мнению Яквинты, он бы выступил гораздо лучше, если бы снова встретился с Хабибом в октагоне.

«Теперь я знаю, что готов. Я не допускаю одни и те же ошибки дважды, никогда. Думаю, теперь всё бы сложилось иначе, если бы я получил такой бой.

Я не готовился к борьбе. Сейчас я борюсь хорошо, особенно в части тейкдаунов. Были моменты, когда мне удавалось удачно действовать против Хабиба, но затем я отпускал его. Нужно лишь немного подкорректировать стиль, чтобы бой сложился иначе.

Моё преимщество было бы и в хорошей физической форме. Сейчас я бы легко выдержал бой из пяти раундов», — цитирует Яквинту The Body Lock.

Напомним, первая встреча Нурмагомедова и Яквинты завершилась победой россиянина решением судей.