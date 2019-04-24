Головкин: я хочу драться, но никто не хочет биться со мной

Экс-чемпион мира из Казахстана Геннадий Головкин заявил, что готов перейти в более высокую весовую категорию, чтобы сразиться с сильнейшими боксёрами мира. По словам Головкина, ему сложно найти соперника. 8 июня представитель Казахстана встретится на ринге с канадцем Стивом Роллсом.

«Если у меня будет большой бой в категории 160 фунтов, конечно, я останусь в этом весе. Если найду сильного соперника на 168 фунтах, то перейду в эту категорию. Я хочу драться, но никто не хочет биться со мной.

У меня подписан контракт с DAZN на шесть боёв. Мне неважно, с кем драться, лишь бы это были сильные соперники. Ребята, давайте, я готов и открыт к предложениям! Роллс будет драться со мной, потому что он действительно хотел этот бой», — приводит слова Головкина BoxingNews24.