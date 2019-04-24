Следующий бой Симбагаева состоится 30 апреля в Алма-Ате

30 апреля в Алма-Ате (Almaty Arena) состоится совместный турнир компаний ALASH PRIDE & JFC, в рамках которого пройдёт поединок с участием 28-летнего российского бойца команды Ferrum Ризвана Симбагаева (4-1), выступающего в лёгком весе. Его соперником станет Расул Мансуров (3-5) из Киргизии.

Свой последний поединок Симбагаев провёл в ноябре 2018 года в рамках турнира M-1 Challenge 98 в Челябинске, организованного компанией М-1 Урал при сотрудничестве с M-1 Global досрочно победив украинца Алексея Шанина. Во всех четырёх победных боях россиянин одерживал досрочные победы. Мансуров также одержал победу в своём последнем поединке (рычагом локтя он взял верх над представителем Узбекистана Умидом Сагдулаевым) и все свои победы добыл досрочно, а проигрывал исключительно сабмишенами.

Симбагаев начал карьеру профессионального бойца в 2017 году. За это время он провёл пять поединков, и стал одним из самых перспективных бойцов клуба Ferrum, на которого возлагаются большие надежды. Мансуров в статусе профи выступает с 2014 года, за это время ни разу не был нокаутирован.