Источник: отца двукратного чемпиона мира по ММА убили полицейские

Полицейские Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов напали на Сулли Юнусилау, отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау, утверждает телеграм-канал Mash.

По данным источника, полицейские приставали к мужчине на улице, шутили над внешностью и угрожали задержать его. При попытке задержания полицейские сильно избили мужчину. В итоге Сулли скончался в больнице от полученных травм.

Как утверждает источник, на полицейских заведены уголовные дела за умышленное причинение тяжкого вреда и превышение полномочий. В данный момент они находятся под домашним арестом. Арестовали только одного из нападавших, Блинова.

Ранее сообщалось, что на Юнусилау-старшего в Орехово-Зуево напали неизвестные. Мужчина был зверски избит.