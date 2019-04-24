Бывший тренер Нурмагомедова: Хабиб всегда хотел чемпионской славы

Марат Кештов, бывший тренер чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, подчеркнул, что его экс-ученик является особенным бойцом, и рассказал о причинах, по которым Хабиб покинул его команду.



«Всегда знал, что он особенный. Хабиб выделялся не только своим талантом, но и дисциплиной и работоспособностью. Уже в то время он был непобедим. Я видел его стойкость и понимал, что однажды он станет чемпионом.



Его познания, талант, дисциплина и навыки сочетались с уверенностью в себе, с осознанием того, что он хочет. Стоит отметить, что для Нурмагомедова деньги всегда играли второстепенную роль. В первую очередь он хотел чемпионской славы.



Уход Хабиба из моей команды? Мы начали подготовку к бою с бразильцем Глейсоном Тибау, но внутри коллектива возникли определённые разногласия, и Хабиб оказался в центре конфликта. Я был на его стороне. Учитывая потенциал бойца, не хотелось, чтобы эта ситуация отразилась на его карьере.



После этого я предложил его кандидатуру Американской академии кикбоксинга, и уже через час мне перезвонили и дали согласие. Под их руководством он завершил тренировочный процесс и выиграл у бразильца», — приводит слова Марата Кештова RT.