Жена Фергюсона не стала продлевать ордер для защиты от мужа

Кристина Фергюсон, жена бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона, не стала продлевать ограничительный ордер для защиты от мужа, сообщает MMAFighting. Действие бумаги завершилось 5 апреля 2019 года, в тот же день должно было пройти слушание по делу, но оно не состоялось.



Напомним, что ранее Кристина Фергюсон подала заявление в суд с просьбой оградить её и их сына от мужа. Кристина рассказала полиции, что, когда она была в доме своих родителей, Тони забрал их двухлетнего сына домой и поменял замки на дверях. При этом она заявила, что не боится за безопасность ребёнка, и офицеры ушли после того, как определили, что не было совершено никакого преступления.



При этом в полиции отметили, что чета Фергюсонов неоднократно фигурировала в отчёте, в основном ключевым при вызове полицейских становилось неадекватное состояние бойца.