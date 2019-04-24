Умерла известная украинская женщина-боксёр

В среду, 24 апреля, скончалась известная украинская женщина-боксёр, участница многочисленных международных соревнований в составе национальной сборной, мастер спорта Юлия Лясота, сообщила на своей странице в «Фейсбуке» руководитель команды «Украинские львицы» Мирослава Пеганова.



«R.I.P. Ещё буквально неделю назад мы были в Германии, тренировались, гуляли и разговаривали о будущих планах, а сегодня её уже нет. Покойся с миром», — написала Пеганова.



Спортсменке было всего 28 лет. Накануне она была госпитализирована с тромбозом печёночных вен. Лясоту прооперировали, однако она находилась в критическом состоянии. Спасти её жизнь врачам не удалось. Стоит отметить, что в начале апреля погиб отец девушки — Александр Неживый.