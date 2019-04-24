Порье: планирую делать Нурмагомедову больно на протяжении всех 25 минут боя

Временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье прокомментировал предстоящий поединок с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым.



«Я планирую делать Хабибу Нурмагомедову больно на протяжении всех 25 минут боя. Я хочу добиться того, чтобы его тело не работало так, как обычно. То, что Хабиб хочет избить меня не имеет никакого занчения, не играет роли — он профессионал и он должен хотеть избить меня.



Я планирую делать то же самой. У нас не теннисная партия. Победа достанется тому, чьи удары и ходы окажутся более разрушительными и опасными. У меня 40 поединков в смешанных единоборствах, меня просто так не запугать. Я уже давно не обращаю внимания на слова соперников», — приводи слова Дастина Порье MMAWeekly.