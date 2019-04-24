Очевидец рассказала о том, как полицейские избивали отца чемпиона мира по ММА

Фармацевт Екатерина рассказала о том, как именно произошёл инцидент между полицейскими и отцом чемпиона мира по ММА Магомеда Юнисулау. Напомним, полицейские напали на Сулли Юнусилау и сильно избили его. В итоге Сулли скончался в больнице от полученных травм. Во время потасовки Юнисилау-старший забежал в ближайшую аптеку, в которой и работала в тот день Екатерина.



«Они забежали, молча его скрутили и начали избивать. Один парень вытащил корочку, я разглядела печать МВД, фамилию оперативника не запомнила.



Избиение продолжалось где-то минуту. Насколько я поняла, основной этап потасовки был на улице. Мужчина стонал: мол, зачем вы меня бьёте, просил вызвать полицию, на что они ответили, что сами из полиции. Ещё они кричали: «Что ты там на улице нам показал?» Я подумала, что конфликт произошёл на национальной почве. А потом они все вместе вышли», — приводит слова очевидца происшествия «Московский комсомолец».