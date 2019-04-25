Хабиб отреагировал на смерть отца чемпиона по MMA, которого избили полицейские

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу инцидента между полицейскими и отцом чемпиона мира по ММА Магомеда Юнисулау. Напомним, полицейские напали на Сулли Юнусилау и сильно избили его. В итоге Сулли скончался в больнице от полученных травм.

«Вы, наверное, уже слышали эту новость. Не хочу критиковать, не хочу оскорблять, не хочу задеть кого-то, но как можно человека забить до смерти? И это действующие сотрудники сделали. Если человек нарушил, то ведь у нас в стране есть закон для этого. И нигде не написано, что надо забивать до смерти. Люди, которые представляют закон, должны быть примером для остальных.

Надеюсь, эти преступники понесут наказание по всей строгости закона.

Мухаммад, тебе, брат, терпения желаю. Родители — это самое дорогое, что есть у нас в этой жизни. Пусть Аллах смилостивится над твоим отцом и ведет его в Райские сады», — написал Нурмагомедов на своей официальной странице в «Инстаграме».