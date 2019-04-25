Российский боец Фёдоров из-за травмы не примет участия в турнире в Челябинске

Перспективный российский тяжеловес Юрий Фёдоров (2-1), представляющий челябинский клуб Ferrum, получил травму и не сможет принять участие в поединке, запланированном на 4 мая. Фёдоров получил повреждение верхней части тела во время тренировочного лагеря. Таким образом, его бой, который должен был состояться в рамках турнира RCC в Челябинске, будет отменён. Степень серьёзности травмы и сроки восстановления пока неизвестны.

Фёдоров успешно провёл последний поединок, который состоялся 6 апреля в рамках турнира Road to M-1, нокаутировав во втором раунде Сергея Гольцова. Первый поединок между этими бойцами (встреча состоялась в августе 2018 года) был объявлен несостоявшимся, по причине ошибки, допущенной Гольцовым-младшим. Фёдоров является ярко выраженным ударником, что подтверждает его статистика — все победы одержаны досрочно за счёт ударной техники.