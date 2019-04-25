Экс-чемпион мира из Казахстана Геннадий Головкин объявил о прекращении сотрудничества с тренером Абелем Санчесом. Головкин и Санчес работали вместе с 2010 года.

«Я принял серьёзное решение для себя и своей карьеры. Я хочу строить карьеру на основе того, чего я уже достиг, и продолжать совершенствоваться. Поэтому я больше не буду тренироваться с Абелем Санчесом.

Это решение было непростым для меня, и оно не отражает профессиональных способностей Абеля. Он прекрасный тренер, он член Зала славы бокса. Нового тренера я объявлю позже. А сегодня я хочу поблагодарить Абеля за те уроки, которым он меня научил», — написал Головкин в своём «инстаграме».

Следующим соперником Головкина станет канадец Стив Роллс. Этот бой состоится 8 июня.