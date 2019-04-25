Шорт-лист на замену Миллера на бой с Джошуа сокращён до двух боксёров

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира британского боксёра Энтони Джошуа, назвал потенциальных соперников своего клиента. Джошуа должен был 1 июня впервые выступить в США, сразившись с Джареллом Миллером, но американский боксёр провалил допинг-тест. Теперь представители Хирна ищут нового соперника для Джошуа.

«Мне нравятся Энди Руис и Майкл Хантер. Думаю, что эти ребята могут провести хорошие бои.

Руис — парень с характером. Может, он и не выглядит таким атлетом, но это сильный ублюдок, мексиканец, у него быстрые руки. Хантер — очень техничный боксёр, которого крайне сложно победить. Майкл отметился серией побед, на нём может поскользнуться любой.

Есть и другие ребята, которые хотят выйти на ринг. Но для них это лишь вопрос денег, мне кажется, на самом деле они не хотят драться. А для меня важно организовать классный бой для Джошуа. В «Мэдисон Сквер Гарден» будет 20 тыс. человек, бой должен быть настоящим», — приводит слова Хирна BoxingScene.