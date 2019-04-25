Ортис хочет $ 10 млн за бой с Джошуа, ему предложили в два раза меньше

Кубинский боксёр Луис Ортис отказался от поединка с британцем Энтони Джошуа из-за низких призовых. Так, Ортис рассчитывал получить $ 10 млн за бой, но представители Джошуа предложили ему $ 5 млн, утверждает TalkSPORT.

Ортис считался одним из фаворитов на замену американцу Джареллу Миллеру, провалившему допинг-тест. Миллер должен был встретиться с Джошуа 1 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден», но из-за проваленного теста не получил лицензию.

В свою очередь Эдди Хирн, промоутер Джошуа, заявил, что планирует вновь связаться с Ортисом на следующей неделе. По всей видимости, колумбиец остаётся одним из фаворитов на замену Миллеру.

Ортис выиграл три последних поединка после того, как в 2018 году потерпел поражение от Деонтея Уайлдера.