Муньоса оштрафовали на $ 2,5 тыс. за бурные празднования победы над Гарбранд

Боец UFC Педро Муньос был оштрафован на $ 2,5 тыс. за бурное празднование победы над Коди Гарбрандтом. Бой двух бойцов ММА состоялся 2 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 235.

Атлетическая комиссия Невады оштрафовала Педро за то, что после победы он выпрыгнул из клетки и подбежал к комментаторам.

Исполнительный директор Атлетической комиссии Боб Бенетт заявил, что организация намеревается бороться с такими вещами, чтобы спортсмены не травмировали себя и окружающих. Также функицонер подчеркнул, что наказание Муньоса никак не связано с поведением россиянина Хабиба Нурмагомедова, который также после поединка с Конором Макгрегором выпрыгнул из клетки.

Муньос нокаутировал Гарбрандта в первом раунде. На UFC 238 Педро встретится с Алджамейном Стерлингом.