Мальдонадо из-за проблем не прилетел на FNG 93, его заменит Кудин

Бразильский боец смешанных единоборств Фабио Мальдонадо не сможет принять участие на турнире Fight Nights Global 93, который состоится в Москве 26 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба турнира. Точные причины этого не сообщаются. Мальдонадо должен был драться с российским тяжеловесом Анатолием Малыхиным. В итоге организаторам удалось найти замену для Мальдонадо — в октагон с Малыхиным выйдет Алексей Кудин.



«Друзья, участник главного события турнира Fight Nights Global 93 Фабио Мальдонадо не смог вылететь в Москву в связи с возникшими в Бразилии сложностями.



На замену Фабио выходит топовый боец ММА, многократный чемпион мира по тайскому боксу Алексей Кудин! Хорошо известный российской публике белорусский тяжеловес проходил в учебно-тренировочный сбор в Молдавии, откуда и прилетит сегодня в Москву, приняв бой на «коротком» уведомлении!», — гласит сообщение пресс-службы организации Fight Nights Global.