Хан рассчитывает в будущем получить ещё один титульный бой

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан считает, что в будущем ему еще представится шанс сразиться за титул. Напомним, что в минувшие выходные британец техническим нокаутом проиграл чемпиону мира в полусреднем весе Теренсу Кроуфорду.

«У меня был непростой тренировочный лагерь. Сейчас собираюсь провести время с семьёй и потом посмотрю, что делать дальше. Бой с Кроуфордом не был последним в моей карьере. Я побывал в нокдауне и перенёс удар ниже пояса. Но я не был сильно потрясён. Этот поединок не стал очень жёстким. Думаю, что я определённо вернусь. Не думаю, что с боями на чемпионском уровне покончено. Полагаю, что всегда смогу получить титульный бой или же меня будут выбирать для таких поединков», — приводит слова Хана BoxingScene.