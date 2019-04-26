Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бриггс заявил, что ему предложили бой с Вл. Кличко

Бриггс заявил, что ему предложили бой с Вл. Кличко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Шеннон Бригс сообщил, что ему предложили провести бой с украинцем Владимиром Кличко. В настоящее время Кличко раздумывает о возможном возвращении на ринг.

«В три часа ночи раздался звонок. Меня спросили, не хочу ли я подраться с Владимиром. Я сказал, что готов к этому. Посмотрим, как всё получится, но я был бы рад, если бы бой состоялся.

Я говорю серьёзно, мне действительно предложили этот бой. Если чемпион вернётся, наступит настоящее землетрясение, будут гром и молния», — сказал Бриггс в эфире IFL TV.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко ведёт переговоры с DAZN. Стриминговая платформа предлагала украинскому боксёру около $ 80 млн за три боя. Ответа Владимир пока не дал.

Вит. Кличко: брат проиграл Джошуа из-за моей ошибки
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент