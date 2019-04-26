Дос Сантос: нокаутирую Нганну во втором раунде

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с Франсисом Нганну, который состоится 6 июля на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе.

«О Нганну стали слишком много говорить. Почему-то чем больше парень, тем больше его обсуждают. Конечно, Франсис опасен, он очень силён. Но о ком из тяжёлого веса так сказать нельзя?

Нганну выбрасывает довольно неожиданные удары, но с его боксом есть проблемы. Мне кажется, что он не слишком удачно комбинирует удары, в сериях он начинает промахиваться.

Прогноз на бой? Я нокаутирую Нганну во втором раунде. Я полностью уверен в своём боксе, у меня также отлично работают ноги. Я не думаю, что он сможет попасть по мне», — сказал Дос Сантос во время пресс-конференции.