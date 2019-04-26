Леснар утверждает, что ему предложили провести бой с Кормье

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Брок Леснар утверждает, что ему предложили летом провести бой с чемпионом организации Даниэлем Кормье. Об этом Леснар заявил во время интервью с журналистом Родом Питерсоном.

Предполагается, что 40-летний Кормье после этого боя может завершить карьеру. Как пояснил Леснар, он ещё не принял решение о возможном возвращении в UFC.

В последние годы тяжеловес выступает в рестлинге. Недавно он обладал титулом чемпиона WWE, но уступил его Сету Роллинсу во время шоу Wrestlemania 35. Пока неизвестно, будет ли дальше Леснар выступать в этом промоушене.

Ранее Леснар и Кормье неоднократно обменивались негативными комментариями. В то же время президент UFC Дэна Уайт объявил, что работа по организации их боя ещё не началась.