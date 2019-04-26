«Жакаре» Соуза немного тяжелее Херманссона, Смоляков легче Харди

В ночь с 27 на 28 апреля мск в городе Санрайз (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3. Главным его событием станет встреча в среднем весе, в которой сойдутся Роналдо «Жакаре» Соуза и Джек Херманссон.

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Соуза показал 84,1 кг, в то время как вес Херманссона составил 83,9 кг. В соглавном событии турнира выступят бывший игрок в американский футбол Грег Харди и россиянин Дмитрий Смоляков. В канун боя вес Харди составил 119,9 кг, а Смоляков потянул на 118,8 кг.

UFC on ESPN 3. Взвешивание

Основной кард

Роналдо «Жакаре» Соуза (185,5 фунтов) — Джек Херманссон (185 фунтов)

Грег Харди (264,5) — Дмитрий Смоляков (262)

Алекс Оливейра (171) — Майк Перри (171)

Гловер Тейшейра (205,5) — Ион Куцелаба (205)

Джон Линекер (135) — Кори Сандхейген (135)

Рузвельт Робертс (155) — Томас Гиффорд (156).