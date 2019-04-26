Теофимо Лопес надеется получить бой с чемпионом мира по версии IBF Комми

Проспект лёгкого веса Теофимо Лопес продолжает попытки привлечь к себе как можно больше внимания. Не дождавшись положительного ответа от чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко, американец теперь рассчитывает получить бой с чемпионом мира по версии IBF Ричардом Комми.

«Промоутеры думают, что мне нужно больше боёв, чтобы встреча с Ломаченко стала чем-то большим. Но это не так. Сейчас мы ждём поединка за титул по версии IBF с Ричардом Комми. Это весовая категория меня напрягает, не думаю, что мне удастся уложиться в лимит в декабре. Я предложил Ломаченко поединок в июле, но они не хотят драться в это время.

В июле я бы мог подраться с Комми. Ричард, давай сделаем этот бой, ты получишь хорошие деньги. Но всё-таки думаю, что прежде он хочет встретиться с Ломаченко. Я тоже хочу получить бой с Василием. Буду ждать декабря и сделаю всё от меня зависящее, чтобы бой состоялся. Но не знаю, как поведёт себя моё тело", — приводит слова Лопеса BoxingScene.