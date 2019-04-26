Взвешивание Bellator 220: Макдональд оказался тяжелее Фитча

В ночь с 27 на 28 апреля мск в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 220. Главным его поединком станет встреча экс-претендентов на титул в UFC, действующего чемпиона Bellator в полусреднем весе Рори Макдональда и ветерана смешанных единоборств Джона Фитча.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Макдональд оказался немного тяжелее соперника. Рори показал на весах 77,0 кг, в то время как вес Фитча составил 76,8 кг.

Поединок Макдональда с Фитчем пройдёт в четвертьфинале Гран-при Bellator в полусреднем весе. Напомним, что Рори предыдущий бой провёл в сентябре 2018 года, когда дебютировал в среднем весе. Тогда он в титульном бою досрочно проиграл Гегарду Мусаси.