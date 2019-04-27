Донэр, Янг, Релих и Прогрейс прошли взвешивание перед 1/2 финала WBSS

В ночь с 27 на 28 апреля мск в Лафейетте (штат Луизиана, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, главными событиями которого станут полуфинальные поединки Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) и в легчайшем весе (до 53,5 кг).

В первом полусреднем весе встретятся чемпион мира по версии WBC Реджис Прогрейс и чемпион мира по версии WBA Кирилл Релих. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. Релих и Прогрейс показали на весах 63,4 кг.

Что касается легчайшего веса, то здесь за путёвку в финал поспорят чемпион мира по версии WBA Нонито Донэр и Стефан Янг. Предполагалось, что Нонито встретится с чемпионом мира по версии WBO Золани Тете, но последний снялся с турнира за несколько дней до полуфинала из-за травмы.

В канун боя вес Донэра составил 53,3 кг, в то время как Янг потянул на 53,2 кг.