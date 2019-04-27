Эстрада стал чемпионом WBC в первом легчайшем весе, победив Рунгвисая

Бывший чемпион мира в наилегчайшем весе, претендент на титул в первом легчайшем весе мексиканец Хуан Франциско Эстрада стал чемпионом мира по версии WBC в первом легчайшем весе, победив в титульном поединке Срисакета Сор Рунгвисая.



Эстрада активно начал поединок, забрав по судейским запискам первую половину поединка, после чего немного сбавил позиции и позволил Рунгвисаю отыграться, однако времени переломить ситуацию в свою пользу Рунгвисаю не хватило. Итог — победа Эстрады единогласным решением судей со счетом 116-112, 115-113 и 115-113.



Эстрада уступил Рунгвисаю в титульном поединке в феврале 2018 года единогласным судейским решением. 8 сентября 2018 года Эстрада победил соотечественника — Фелипе Орукуту.