Боец смешанных единоборств Нейт Диас был исключён из рейтингов UFC, сообщает Bloody Elbow. До этого Диас занимал 15-ю строчку в рейтинговой таблице легковесов UFC. В последний раз в октагон он выходил в 2016 году, проиграв Конору Макгрегору решением судей на турнире UFC 202.



Диас мог вернуться в октагон в октябре 2018 года, однако его поединок с Дастином Порье был отменён из-за травмы у Порье.



До этого в прессе появились слухи о возможном третьем поединке Диаса с Конором Макгрегором, причём бойцы сошлись на том, что могут подраться в среднем весе.



По слухам, UFC обсуждала возможность боя Диаса с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в сентябре 2019 года, но дальше разговоров дело не пошло.