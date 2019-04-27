Олейник опроверг информацию об отстранении и планирует вернуться летом

Российский боец UFC Алексей Олейник опроверг информацию об отстранении от боёв на шесть месяцев по медицинским показаниям. По словам Олейника, он ведёт переговоры о следующем поединке в UFC летом.



«Слышу это только от прессы. Уже ведём переговоры с UFC о бое летом», — приводит слова Алексея Олейника ТАСС.



Напомним, ранее появилась информация, что Олейник получил перелом ребра в поединке с Алистаром Оверимом на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Перелом был получен в результате удара коленом от Оверима.



Напомним, в конце первого раунда после серии точных попаданий от голландца Олейник упал на канвас, и Алистар обрушил на него град ударов. В результате рефери пришлось вмешаться и зафиксировать победу Оверима техническим нокаутом.