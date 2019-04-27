Малыхин хотел бы встретиться с Александром Емельяненко

Российский боец ММА Анатолий Малыхин подчеркнул, что хотел бы провести поединок с Александром Емельяненко.



«Я реально смотрю на вещи. Нужно провести еще два хороших боя в России, c сильными ребятами. Либо с тем, кого привезут, либо с каким-нибудь нашим проспектом.



Емельяненко? У Сани же травма. Ему сначало надо научиться на велике кататься, а потому у него бой с Кокляевым намечается. Дядя Миша тоже не подарок. Смотрю, уже на кардио круги наматывает. Так что, пусть разберется со своими делами, а потом, возможно, мы проверим его в борьбе.



Когда Саша находился в «Ахмате», он был в шикарной форме. Люди его держали, и большое им уважение, что такие вложения в бойцов делают. А потом Саню уволили, у него все пошло не так, как хотелось бы. Надеюсь, его пригласят обратно, он бы там набрал хорошую форму.



Не хочу ничего про Сашу плохое говорить. У него быстрые руки, хорошая школа самбо, он тренировался с лучшими. Для меня была бы большая честь, разделить с ним клетку. Я бы хотел этого боя. Если он готов, я не против. Для меня это хороший поединок», — цитирует Кудина Sport24.