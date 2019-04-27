Лоулор высказал недоумение действиями USADA

Бывший боец UFC Том Лоулор высказал недоумение последними решениями USADA об отстранении бойцов, попавшихся на применении остарина на полгода в то время, как сам Лоулор был дисквалифицирован на два года.



«Здравствуйте, USADA. Не могли бы вы объяснить разницу между четырьмя недавними случаями, когда бойцы UFC получали отстранения на шесть месяцев за остарин, в то время, как я в своё время получил два года. Я хотел бы верить в справедливость вашей организации, но хотелось бы получить немного ясности, пожалуйста», — написал в своём «твиттере» Том Лоулор.



Лоулор попался на применении остарина в 2016 году, а в 2018-м, примерно за два месяца до завершения его дисквалификации, он был уволен из UFC. Последний бой провел на UFC 196, проиграв решением Кори Андерсону.



Лоулор выступал в UFC с 2008 года и провел в промоушене 11 поединков.