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Смоляков: в UFC ошибаются, поставив Харди в соперники меня

Смоляков: в UFC ошибаются, поставив Харди в соперники меня
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Дмитрий Смоляков поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Грегом Харди.

«Мы тренировались вместе с Харди. Не могу сказать о нём ничего плохого. У нас хорошие взаимоотношения, мы не думали, что нам придётся выступать друг против друга. Пару-тройку раз мы спарринговали, думаю, он помнит наш первый спарринг.

Мне нельзя больше проигрывать в UFC, знаю это. UFC больше заинтересована в Харди, у него очень интересная история для его раскрутки как бойца. Он из НФЛ, из очень большого в Америке спорта. Харди пришёл в смешанные единоборства, чтобы найти себя. Я знаю, что UFC хочет подарить ему первую победу, но они ошибаются, поставив ему в соперники меня», — приводит слова Смолякова MMAJunkie.

Источник: MMAJunkie Сообщить об ошибке
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