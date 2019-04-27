Смоляков: в UFC ошибаются, поставив Харди в соперники меня

Боец UFC Дмитрий Смоляков поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Грегом Харди.



«Мы тренировались вместе с Харди. Не могу сказать о нём ничего плохого. У нас хорошие взаимоотношения, мы не думали, что нам придётся выступать друг против друга. Пару-тройку раз мы спарринговали, думаю, он помнит наш первый спарринг.



Мне нельзя больше проигрывать в UFC, знаю это. UFC больше заинтересована в Харди, у него очень интересная история для его раскрутки как бойца. Он из НФЛ, из очень большого в Америке спорта. Харди пришёл в смешанные единоборства, чтобы найти себя. Я знаю, что UFC хочет подарить ему первую победу, но они ошибаются, поставив ему в соперники меня», — приводит слова Смолякова MMAJunkie.